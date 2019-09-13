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Adana merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

Adana merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında subayların da bulunduğu 16'sı aktif askeri personel olan 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

13 Eylül 2019 Cuma 08:35
Adana merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında, askeri mahrem yapılanmaya yönelik ardışık arandığı tespit edilen ve aralarında aktif bir yüzbaşı, bir teğmen olmak üzere 16'sı aktif askeri personel toplam 23 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında Adana'da gözaltına alınan bazı şüpheliler ise sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne götürüldükten sonra Emniyet Müdürlüğünde sorguya alındı.

 

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 08:35
  1. FETÖ operasyonu
  2. - Adana
  3. Anadolu Ajansı

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