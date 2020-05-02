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Aktüel

Adana için kuvvetli sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-05-02 13:19:30 -
Adana için kuvvetli sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Adana'da etkili olan kuvvetli sağanağın akşam saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Adana'da bugün yerel düzeyde ve aralıklı olarak görülen kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Sağanağın yol açabileceği su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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