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Siyaset Adana Emniyeti, Tuncay Özkan'ın 'kumanya' paylaşımını görüntülerle yalanladı
Siyaset

Adana Emniyeti, Tuncay Özkan'ın 'kumanya' paylaşımını görüntülerle yalanladı

Adana Emniyet Müdürlüğü, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın 'vatandaşlar polislerden artan kumanyaları topluyor' şeklindeki paylaşımını görüntülerle yalanladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 20:01:00 - 2021-10-10 20:10:01

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın sosyal medyada vatandaşların "polislerden artan kumanyaları topluyor" demesinin ardından Adana Emniyet Müdürlüğü’nün çektiği görüntülerde vatandaşların üzerlerinden yiyecek içeceklerin güvenlik tedbiri amacıyla alındığı, çıkışta ise kendilerine ait olanları aldıkları görüldü.

Tören alanına yiyecek ve içecek alınmadı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı açılış programında, alana gelen vatandaşların üzerlerinde bulunan yiyecek ve içecekler alınmadı. Vatandaşlar açılış töreninin yapıldığı alandan çıktıktan sonra içeri alınmayan yiyecek ve içeceklerini çıkışta geri aldı.

CHP'li Tuncay Özkan'dan manipülasyon

İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın sosyal medyada, "Erdoğan'ın büyüme masalları anlattığı alanın girişinde polislerin kumanyalarından artan yiyecekleri insanlar topluyor. Saray bu büyük utancı görmez" açıklaması dikkat çekti.

Emniyet Müdürlüğü görüntüleri paylaştı

Açıklamanın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü, törenin yapıldığı alana giren vatandaşların yanlarında getirdikleri yiyecek ve içeceklerin alındığı görüntüyü ardından program sonunda çıktıkları sırada kendilerinden alınan yiyecek ve içeceklerin verildiği görüntüyü paylaştı.

Özkan'ın açıklamasına yalanlama

Paylaşılan görüntüyle birlikte, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın sosyal medyada yaptığı açıklamayı yalandı.

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