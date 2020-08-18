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Spor Adana Demirspor'un yeni sezon hazırlıkları Bolu'da devam ediyor
Spor

Adana Demirspor'un yeni sezon hazırlıkları Bolu'da devam ediyor

Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar: - "Lige bomba gibi girmek istiyoruz. Tek hedefimiz var; birinci olarak Süper Lig'e çıkmak"

Yeniakit Publisher
2020-08-18 18:50:57 -
Adana Demirspor'un yeni sezon hazırlıkları Bolu'da devam ediyor

BOLU (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, kamp yaptığı Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların güzel geçtiğini söyledi.

Bolu'daki hazırlıkların iki etap halinde gerçekleşeceğini belirten Dumlupınar, "Ligin başlama tarihine kadar hazır olup, lige bomba gibi girmek istiyoruz. Tek hedefimiz var; birinci olarak Süper Lig'e çıkmak." dedi.

Dumlupınar, takım olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini hiçbir sorun yaşamadan geçirdiklerini dile getirerek, "Önlemlerimizi almaya devam ediyoruz. Sonuçta pandemi şu an var olan bir şey ve bununla yaşamayı öğrendik. Biz yolumuza devam ediyoruz. Bütün çalışmalarımız, ligin ilk günü yüzde 100 hazır olacağımız şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.

Hazırlık maçları ve transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Dumlupınar, "Hazırlık maçı programı şu an net belli değil. Bütün takımlardan federasyon tarafından Kovid-19 testi isteniyor. Bunları organize edip birkaç gün içinde maç programımızı netleştireceğiz. Hem aramıza katılacak hem de aramızdan ayrılacak oyuncular olacak. Bu futbolun doğasında var. Şu an için eksiksiz çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Adana Demirspor'un orta saha oyuncusu Aias Aosman ise geçen sezon çok istemelerine rağmen Süper Lig'e çıkmayı kıl payı kaçırdıklarını belirterek, "Süper Lig'e çıkmak için tabii ki çok çalışıyoruz. Her gün ve her dakika çok çalışmaya da devam edeceğiz. Bu sene Süper Lig'e direkt çıkmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.


- Antrenman


Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koşuyla başlayan Adana ekibi, daha sonra istasyonlarda ısınma hareketleri yaptı.

Adana Demirsporlu futbolcular, dar alan ve kondisyon çalışmalarıyla idmanı tamamladı.


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