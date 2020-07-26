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Spor

Adana Demirspor'un TFF 1. Lig play-off finaline yükselmesi kentte kutlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-07-26 23:47:28 -
Adana Demirspor'un TFF 1. Lig play-off finaline yükselmesi kentte kutlanıyor

ADANA (AA) - Adana Demirspor'un TFF 1. Lig play-off finaline yükselmesi kentte coşkuyla kutlanıyor.

Ligi 3. sırada bitiren ve ilk maçta deplasmanda golsüz berabere kaldığı Bursaspor'u sahasında 4-1'lik skorla geçen Adana Demirspor'un taraftarları, maç sonrası kentin bazı noktalarında bir araya geldi.

Taraftarlar maçın bitiminin ardından kentte cadde ve sokakları doldurdu.

Caddelerde konvoy oluşturan taraftarlar, final coşkusuna araçlarının kornalarıyla destek verdi.

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