Adana Demirspor'la hayata dönen Balotelli'ye teklif yağıyor

Adana Demirspor'un golcüsü Mario Balotelli'yi Championship'te 1. sırada olan ve seneye Premier Lig'e yükselmeye hazırlanan Fulham transfer etmek istiyor.

Mavi Şimşekler'de ligde ve kupada 24 maçta oynayan ve 11 gol ile 5 asist yapan Balotelli'ye İngiltere'den transfer teklifi geliyor.

Star'da yer alan habere göre; İngiltere Championship'te 1. sırada olan ve gelecek sezon Premier Lig'e yükselmeye hazırlanan Fulham, Mario Balotelli'yi kadrosuna katmak istiyor.

Tarihe geçebilir

Adana Demirspor ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki İtalyan golcü için mavi lacivertli kulübün başkanı Murat Sancak, 10 milyon Euro bonservis ücreti belirlediklerini söylemişti. Mario Balotelli bu bonservis bedeline bir başka takıma transfer olursa Adana Demirspor'un tarihine de geçecek.

Mitroviç yerine düşünülen ilk isim

Fulham'da golcü Aleksandar Mitrovic ile Juventus'un ilgilendiği ve yazın oyuncunun takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu, boşalan yerin ise Balotelli ile doldurulması planlanıyor.