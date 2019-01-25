Adana Demirspor'dan Ibrahima Tandia hamlesi!

Yeniakit.com.tr- Transfer çalışmalarını sürdüren Adana Demirspor sürpriz bir hamle geldi.

450 bin Euro teklif edildi!

Transfer çalışmalarını hızlandıran Adana Demirspor, Sepsi takımında forma giyen Ibrahima Tandia'ya talip olduğu iddia edildi. Adana Demirspor kurmayları Antalya'da kamp yapan Sepsi takımının maçlarını yakından izlediği ve Tandina'yı beğendiği öğrenildi. Mali'li yıldız için Adana Demirspor'un 450 bin Euro teklifte bulunduğu kaydedildi. Romen kulübün ise Tandia için en az 1 milyon Euro bonservis bedeli istediği belirtildi.

Tandia bu sezon 18 maçta 7 gol kayderken 4 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Kaynak:Yeniakit.com.tr