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Adana Demirspor'dan Göksel Gencer için başsağlığı mesajı

- Bir dönem mavi-lacivertli kulüpte kaleci antrenörlüğü yapan Gencer için başsağlığı mesajı yayımlandı

25 Ocak 2019 Cuma 10:56
Adana Demirspor'dan Göksel Gencer için başsağlığı mesajı


ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Mersin'deki evinde ölü bulunan 44 yaşındaki eski kaleci antrenörlerinden Göksel Gencer için başsağlığı mesajı yayımladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yayımlanan mesajda, "Ümit Milli Takım eski kalecilerinden, birçok kulüpte forma giyen ve takımımızda da bir dönem kaleci antrenörlüğü görevinde bulunan Göksel Gencer'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Göksel Gencer'e Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.

Göksel Gencer, dün Mersin'in Silifke ilçesindeki evinde ölü bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 10:56
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