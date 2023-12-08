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Spor Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye beklenmedik teklif!
Spor

Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye beklenmedik teklif!

Yeniakit Publisher
2023-12-08 10:50:00 -
Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye beklenmedik teklif!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Fenerbahçe'den Miha Zajc ve Samet Akaydın için devreye girdi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Fenerbahçe'den Miha Zajc ve Samet Akaydın için devreye girdi.

Süper Lig'de heyecan 15. hafta mücadeleleri ile sürerken ligde ilk yarının tamamlanmasına kısa bir süre kala kulüpler ara transfer dönemi için kolları sıvamış durumda. Bu ekiplerin başında gelen Adana Demirspor'da ise herkesi heyecanlandıran bir transfer gelişmesi yaşandı. Adana ekibinin başkanı Murat Sancak Fenerbahçe'nin son Sivasspor maçını tribünden izlerken, maçın son düdüğünün ardından Miha Zajc ve Samet Akaydın için Sarı-Lacivertli yöneticilerle görüştü.

Sarı-Lacivertliler'de sakatların takıma katılmasının ardından forma şansı bulmakta zorlanacak olan Samet Akaydın ve Miha Zajc için Adana ekibi kapıyı çaldı.

MURAT SANCAK'TAN RESMİ GİRİŞİM

Ligin 14. haftasında oynanan Fenerbahçe-Sivasspor maçını tribünden izleyen Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Selahattin Baki ile görüştü ve iki oyuncuyu resmen istedi.

SON KARAR HOCANIN

Yaşanan bu gelişmelerin ardından teknik direktör İsmail Kartal ile görüşecek olan Fenerbahçe yönetimi, iki yıldız hakkındaki son kararı verecek.
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