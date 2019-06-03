Adana Demirspor'da transfer
- Mavi-lacivertliler, orta saha oyuncusu Nermin Hodzic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı03 Haziran 2019 Pazartesi 22:45
ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Nermin Hodzic'i transfer etti.
Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre 24 yaşındaki Nermin Hodzic, mavi-lacivertli takımın başkanı Murat Sancak ile bir araya gelerek 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı.
Bosna Hersekli Hodzic, son olarak Slovenya takımlarından Domzale'de forma giymişti.
YORUM YAZ