Adana Demirspor'da transfer - Mavi-lacivertliler, orta saha oyuncusu Nermin Hodzic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Nermin Hodzic'i transfer etti. Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre 24 yaşındaki Nermin Hodzic, mavi-lacivertli takımın başkanı Murat Sancak ile bir araya gelerek 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Bosna Hersekli Hodzic, son olarak Slovenya takımlarından Domzale'de forma giymişti.

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