Adana Demirspor'da Kovid-19 testleri tekrarlandı
İzolasyon sürecinin 10. günündeki testlerde, 1 futbolcu, 1 antrenör ve 6 personelin sonuçları pozitif çıktı
ADANA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da ligin 10. haftasındaki Eskişehirspor maçı öncesi futbolcu, teknik heyet ve personele Kovid-19 testi uygulandı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, izolasyon sürecinin 10. günündeki testlerde 1 futbolcu, 1 antrenör ve 6 personelin sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde sürecin devam edildiği bildirildi.
Daha önce takımda 24 futbolcu, 2 teknik adam ve 3 personelin testleri pozitif sonuçlanmıştı.