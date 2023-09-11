Adana Demirspor'da, Emmanuel Dennis atağı
İngiltere'nin Premier Lig takımlarından Nottingham Forest'ta oynayan Nijeryalı futbolcu Emmanuel Dennis'in Adana Demirspor'a transfer olabileceği iddia ediliyor.
Adana Demirspor, Emmanuel Dennis ile anlaşmaya vardı. Nottingham Forest ile anlaşma yakın.
Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen Emmanuel Dennis, kanatlarda ve santrfor hattında forma giyebiliyor.
25 yaşındaki hücum oyuncusunun İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.