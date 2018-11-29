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Adana Demirspor'da Boluspor maçı hazırlıkları

29 Kasım 2018 Perşembe 16:35
Adana Demirspor'da Boluspor maçı hazırlıkları

ADANA (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto 1. Lig 14. haftasında 1 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mavi-lacivertliler, Aytaç Durak Tesisleri'nde, teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde antrenman yaptı.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 2 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma çalışmasıyla sürdü. Pas organizasyonlarıyla devam eden çalışma, Boluspor maçının taktik antrenmanıyla tamamlandı.

Antrenmana, sakatlığı süren İsmail Konuk katılmadı.

Adana Demirspor, Boluspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 16:35
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  2. Adana Demirspor
  3. Boluspor
  4. Spor Toto 1. Lig

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