Adana Demirspor'da Boluspor maçı hazırlıkları

Adana Demirspor'da Boluspor maçı hazırlıkları29 Kasım 2018 Perşembe 16:35
ADANA (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto 1. Lig 14. haftasında 1 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mavi-lacivertliler, Aytaç Durak Tesisleri'nde, teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde antrenman yaptı.
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 2 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma çalışmasıyla sürdü. Pas organizasyonlarıyla devam eden çalışma, Boluspor maçının taktik antrenmanıyla tamamlandı.
Antrenmana, sakatlığı süren İsmail Konuk katılmadı.
Adana Demirspor, Boluspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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