Adana Demirspor'da Boluspor maçı hazırlıkları

ADANA (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında, 1 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Boluspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman öncesi kulüp yönetim kurulu tarafından kurban kesildi. Sezonun geri kalan kısmının iyi geçmesi için dua edildi.

Mavi-lacivertliler, daha sonra Aytaç Durak Tesisleri'nde teknik direktör Yılmaz Vural gözetiminde çalışmasını gerçekleştirdi. Antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

İdman 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Adana ekibi, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.







