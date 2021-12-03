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Spor Adana Demirspor yarın Trabzonspor'a konuk olacak
Spor

Adana Demirspor yarın Trabzonspor'a konuk olacak

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 09:47:00 -
Adana Demirspor yarın Trabzonspor'a konuk olacak

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligde 20 puan ve averajla 9'uncu sırada bulunan Akdeniz ekibi, 36 puanlı lider bordo-mavililer karşısında galibiyet arayacak.

Adana Demirspor'da sakatlığı süren Younes Belhanda ve rehabilitasyon süreci geçiren Lucas Castro, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

 

 

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