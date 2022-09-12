  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor

Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Peki Adana Demirspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-09-12 17:23:00 -
Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Peki Adana Demirspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor,  Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadele, beIN SPORTS 1'den ekranlara gelecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a 3-2 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yapan bordo-mavililer, ligde zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek moral bulmak istiyor.

Ligde 3 galibiyet, biber beraberlik ve mağlubiyet ile 10 puan toplayarak 8. sırada yer alan Karadeniz ekibi, aynı puanda ve 6. sırada bulunan rakibi karşısında kazanarak daha üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor.

Süper Lig'de aldığı 3 galibiyet ve bir beraberlik sonucu topladığı 10 puanla 6. sırada bulunan Adana Demirspor, aynı puandaki Trabzonspor karşısında galibiyet hedefliyor.

Mavi-lacivertliler, geçen sezon ligde rakibine 2-0 ve 3-1'lik skorlarla yenilmişti.

 

 

 


N'aptın sen Patrick van Aanholt!
N'aptın sen Patrick van Aanholt!

Spor

N'aptın sen Patrick van Aanholt!

Dolar ve altın uzmanı İslam Memiş açıkladı: Altından ters köşe! Dolar 21 TL mi olacak? O tarihe dikkat!
Dolar ve altın uzmanı İslam Memiş açıkladı: Altından ters köşe! Dolar 21 TL mi olacak? O tarihe dikkat!

Ekonomi

Dolar ve altın uzmanı İslam Memiş açıkladı: Altından ters köşe! Dolar 21 TL mi olacak? O tarihe dikkat!

Dünyanın gözü Horadiz-Cebrail-Zengilan-Ağbend karayolunda! Türkiye'ye bağlanacak
Dünyanın gözü Horadiz-Cebrail-Zengilan-Ağbend karayolunda! Türkiye'ye bağlanacak

Ekonomi

Dünyanın gözü Horadiz-Cebrail-Zengilan-Ağbend karayolunda! Türkiye'ye bağlanacak

Putin, Emmanuel Macron ile Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durumu görüştü" target="_blank">
Vladimir Putin, Emmanuel Macron ile Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durumu görüştü
Vladimir Putin, Emmanuel Macron ile Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durumu görüştü

Dünya

Vladimir Putin, Emmanuel Macron ile Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durumu görüştü

YKS ek tercih robotu: YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih boş kontenjanlar 2022
YKS ek tercih robotu: YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih boş kontenjanlar 2022

Eğitim

YKS ek tercih robotu: YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih boş kontenjanlar 2022

Beşşar Esed rejimi güçlerince öldürülen mahkumlara ait olduğu iddia edilen fotoğraflar paylaşıldı
Beşşar Esed rejimi güçlerince öldürülen mahkumlara ait olduğu iddia edilen fotoğraflar paylaşıldı

Dünya

Beşşar Esed rejimi güçlerince öldürülen mahkumlara ait olduğu iddia edilen fotoğraflar paylaşıldı

Makarna keki tarifi, nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Değişik makarna tarifi bolonez soslu
Makarna keki tarifi, nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Değişik makarna tarifi bolonez soslu

Kadın - Aile

Makarna keki tarifi, nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Değişik makarna tarifi bolonez soslu

Ne yaptın sen Jorge Jesus!
Ne yaptın sen Jorge Jesus!

Spor

Ne yaptın sen Jorge Jesus!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23