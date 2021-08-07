Adana Demirspor şampiyonluk kupasını aldı

Adana Demirspor - Beşiktaş06.08.2021

Süper Lig ekipleri Adana Demirspor ve Beşiktaş, Yeni Adana Stadı'nda hazırlık maçında karşılaştı. Bir pozisyonda Adana Demirsporlu Mario Balotelli (9) ile Beşiktaşlı Mehmet Topal (14) mücadele etti.

Yeni Adana Stadı'nda düzenlenen ve stat kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyircinin tribünden takip ettiği kupa töreninde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile kulüp başkanı Murat Sancak, teknik direktör Samet Aybaba ve geçen sezon şampiyon olan kadrodaki futbolcular sahaya davet edildi.

Burada Çelik ve Özdemir, Sancak, Aybaba ve takım kaptanı Gökhan İnler'e 2020-2021 sezonu şampiyonluk kupasını verdi.

Törende daha sonra bu yıl yapılan yeni transferler taraftarlara tanıtıldı.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, törende yaptığı konuşmada, iki şampiyon ekibin bu akşam hazırlık maçının olduğunu söyledi.

Sancak, hazırlık maçından dolayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye, yönetim kuruluna, teknik direktör Sergen Yalçın'a ve futbolculara teşekkür etti.X

Konuşmasında üç yılın muhakemesini yapmak istediğini dile getiren Sancak, şunları kaydetti:

"İlk kongrede 'Ben buraya 1. Lig'in başkanı olmaya gelmedim, Süper Lig'in başkanı olmaya geldim.' dedim. Ama maalesef Allah nasip etmedi. Birinci sezon Hatayspor'a 90+6'da yediğimiz golle yarı finalde elendik. Sonraki sezon Fatih Karagümrük'e altıncı penaltılarda elendik. Allah nasip etmedi o zaman bize. Geçen sezon direkt çıkma umudu ve hevesiyle yola çıktık. Tabii yine yol kazalarına uğradık. Bir an 'Acaba yine play-off mu?' diye düşündük. Tabii Allah o play-off'ları bir daha yaşatmasın, yaşatmayacak da inşallah. Belki Süper Lig'de ilk dördün play-off'u oynanır da orada yaşayalım, ona bir şey demem."

Teknik direktör Samet Aybaba'nın göreve gelmesinin ardından takımın kenetlendiğini ifade eden Sancak, şöyle konuştu:

"Allah bize hem de Süper Lig'e birinci sırada çıkmayı nasip etti. Tabii Süper Lig'e çıkmayı çok istiyorduk, çok heves ediyorduk ama emin olun transferlere başladıktan sonra Birinci Lig Kulüpler Birliği Vakfının mesajlaşma grubundan kulüp başkanlarına 'Başkanlarım, orada kalın. Sakın Süper Lig'e çıkmaya kalkmayın, çünkü Süper Lig öyle göründüğü gibi değil arkadaşlar' mesajını verdim. Süper Lig bambaşka bir yer arkadaşlar, yani umulmadık zorluklar çektik, umulmadık görüşmeler yaptık ama iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyoruz."

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Sancak, "Daha bir iki eksiğimiz var. İnşallah önümüzdeki hafta onları da bitirip dört dörtlük hazır hale gelmek istiyoruz. Sizlerden tek bir ricam var, arkadaşlar bu takıma sahip çıkın. Gelen misafirleri iyi ağırlayalım, iyi uğurlayalım, bütün Türkiye'ye örnek olalım." ifadelerini kullandı.

Kupa törenine Adana Valisi Süleyman Elban ile davetliler de katıldı.

Maçta beraberlik

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Adana Demirspor ile Beşiktaş, özel maçta 1-1 berabere kaldı.

Yeni Adana Stadı'nda oynanan ve stat kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyircinin tribünden takip ettiği karşılaşmada Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ilk 11'i Ersin Destanoğlu, Rosier, N'Sakala, Vida, Mehmet Topal, De Souza, Hutchinson, Necip Uysal, N'Koudou, Gökhan Töre ve Güven Yalçın'dan oluşturdu.

Siyah-beyazlılarda Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Kartal Kayra Yılmaz ise yedek kulübesinde şans bekledi.

Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba, Ferhat Kaplan, Kaan Kanak, Rassoul, Tayyip Talha Sanuç, Svensson, Gökhan İnler, Sinan Kurt, Belhanda, Pa Dibba, Akintola,

Balotelli 11'ine görev verdi.

Mavi-lacivertlilerde Vedat Karakuş, Semih Güler, Samet Akaydın, Tarık Çamdal, İzzet Çelik, Lucas Castro, Emrecan Uzun, Sedat Şahintürk, Stambouli, Assombalonga ve Ezeh yedek kulübesinde şans bekledi.

Adana Demirspor'da Gökhan İnler, Beşiktaş'ta ise Hutchinson takım kaptanı olarak sahaya çıktı.

Karşılaşmadan önce orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Goller ikinci yarıda geldi

Maçın ilk yarısı 0-0 tamamlanırken, ikinci yarıda her iki takım da gol buldu.

Maçın 58. dakikasında Beşiktaş'ta De Souza, ceza alanında Rassoul ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Oğuzhan Aksu, penaltı noktasını gösterdi. 60'ıncı dakikada penaltıyı kullanan N'Koudou, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

64. dakikada Adana Demirspor, beraberlik golünü buldu. Bu dakikada Beşiktaş ceza alanında Lucas Castro'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Utku Yuvakuran'dan döndü. Dönen topu tamamlayan Assombalonga, skora denge getirdi: 1-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Adana Demirspor'da 40. dakikada Balotelli, 42. dakikada Ferhat Kaplan, 62. dakikada Pa Dibba sarı kart gördü.

Beşiktaş'ta ise 44. dakikada Güven Yalçın sarı kartla cezalandırıldı.

Beşiktaş'ta 46. dakikada Ersin Destanoğlu'nun yerine Utku Yuvakuran, 63. dakikada Hutchinson'ın yerine Salih Uçan ve Necip Uysal'ın yerine Oğuzhan Özyakup, 78. dakikada De Souza'nın yerine Kartal Kayra Yılmaz ve Mehmet Topal'ın yerine Serdar Saatçı, 83. dakikada ise Gökhan Töre'nin yerine Adem Ljajic oyuna dahil oldu.

Adana Demirspor'da 62. dakikada Gökhan İnler'in yerine Stambouli, Balotelli'nin yerine Assombalonga, Sinan Kurt'un yerine Lucas Castro ve Pa Dibba'nın yerine Ezeh, 71. dakikada Tayyip Talha Sanuç'un yerine Semih Güler, 75. dakikada Svensson'un yerine Tarık Çamdal, 79. dakikada ise Belhanda'nın yerine İzzet Çelik, Kaan Kanak'ın yerine Samet Akaydın, Akintola'nın yerine de Sedat Şahintürk oyuna girdi.