Adana Demirspor çıldırdı! Yok böyle bir transfer hamlesi...

Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla alkış alan Adana Demirspor, gözünü şampiyonluğa dikmiş durumda. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını yürüten Adana ekibi, Chelsea'nin bonservisine 40 milyon euro ödediği yıldız oyuncuyla görüşmelere başladı.

İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile bu sezon tek mağlubiyet alan ve şampiyonluk iddiasıyla yola devam eden Adana Demirspor, transfer sezonuna damga vuracak bir hamleye hazırlanıyor. Kadrosuna kattığı yıldız isimlerle adını Avrupa'ya da duyuran Akdeniz ekibinin son bombası da çok dikkat çekecek. Öyle ki Adana Demirspor, Chelsea'nin 40 milyon euro bonservis bedeli ödediği yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Transfer haberlerinde İtalya'nın nam salmış isimlerinden biri olan Nico Schira'nın duyurduğu habere göre; Adana Demirspor, bonservisi Chelsea'de olan ve Milan'da kiralık olarak oynayan Tiemoue Bakayoko için devreye girdi. 2 yıllık kiralık olarak geldiği İtalyan ekibinde bu sezon hiç forma şansı bulamayan Bakayoko, geçtiğimiz sezon da ligi ikinci yarısını yedek kulübesinde geçirmişti. Chelsea'nin 2017 yazında Monaco'dan 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Fransız orta saha için Milan'da artık oynama ihtimali çok az. Bu sebeple devre arasında ayrılma karara alması yüksek olan Bakayoko, Adana Demirspor'un teklifini değerlendirmeye alacak.

Akşam'a göre; Rennes altyapısından yetişen 28 yaşındaki oyuncu, Monaco'ya transfer olmuş ancak asıl çıkışını Chelsea'ya transfer olarak gerçekleştirmişti. Bakayoko Milan'a kiralanmış ve geri dönmüş, sonrasında Napoli'ye kiralık olarak gitmişti. Fransız orta saha Chelsea'de dönse de burada çok fazla durmadan yeniden Milan'a bu sefer 2 yıllığına kiralanmıştı.