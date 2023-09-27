Adana Demirspor Beşiktaş mücadelesi canlı anlatım! Tıklayarak takip edebilirsiniz
Spor Toto Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Maçı canlı olarak aktaracağız, detaylar haberimizde...
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Süper Lig’de Adana Demirspor ile Beşiktaş karşılaşacak.
Karşılaşmayı 90 dakika boyunca canlı anlatacağız...
İşte canlı anlatım;
29'Sakatlık geçiren Mert Günok maça devam edemedi ve yerini Ersin Destanoğlu'na bıraktı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
23'Beşiktaş sağ kanattan gelmek istedi ancak Salih'in pası Ghezzal ile buluşmadı.
17'GOL! Niang farkı ikiye çıkardı. Ceza yayının gerisinde topla buluşan Niang uzak mesafeden kaleyi düşündü. Niang'ın şık vuruşunda top ağlara gitti. Gol - M'Baye Niang
10'Ghezzal sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Colley'in vuruşunda top kalecide kaldı.
8'GOL! Belhanda Adana Demirspor'u 1-0 öne geçirdi.Gol - Younès Belhanda
6'Ani gelişen Adana Demirspor atağında Yusuf Sarı sağ çaprada topla buluştu. Yusuf'un vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.
4'Ghezzal sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Adana Demirspor savunmayı tehlikeyi uzaklaştırdı.
1'İlk düdük geldi ve zorlu maç başladı.
Beşiktaş 11: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Chamberlain, Ghezzal, Cenk, Aboubakar.
Adana Demirspor: Vedat, Svensson, Gravillon, Semih, Abdurrahim, Dorukhan, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Niang.
Beşiktaş'ta Eric Bailly, Gökhan İnler ve Tayfur Bingöl, statü gereği forma giyemeyecek. Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Gedson Fernandes ile Ante Rebic kadroya dahil edilmedi.
Adana Demirspor'da kırmızı kart cezalısı Kevin Rodrigues, Stambouli ve Ertaç Özbir Beşiktaş karşısında oynayamayacak. Ayrıca Mario Balotelli, Pape Cisse, Edouard Michut, Arber Zeneli, Florent Shehu, Shahrudin Mahammadaliyev ve Yılmaz Aktaş ise statü gereği oynayamayacak.
Siyah beyalı takım Adana deplasmanında oynadığı 19 karşılaşmada 8 mağlubiyet alırken 4 maç da berabere bitti. Siyah beyazlılar Adana deplasmanından 7 galibiyet çıkarabildi.
Beşiktaş, Adana Demirspor karşısındaki tüm yenilgilerini deplasmanda aldı.
Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 18 galibiyet alırken 12 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Adana Demirspor ise 8 maçtan galibiyet çıkarmasını bildi.
Beşiktaş ile Adana Demirspor, tarihleri boyunca toplam 38 maçta karşı karşıya geldi.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 1 kez mağlup olan Yukatel Adana Demirspor ise 8 puanla 10. basamakta bulunuyor.
STAT: Yeni Adana
HAKEM: Ümit Öztürk
SAAT: 20:00
YAYIN: beIN SPORTS 1
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