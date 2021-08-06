Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Adana BJK hazırlık maçı
Siyah beyazlılar, Adana Demirspor ile Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı naklen takip etmek isteyen futbolseverler, Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Sorularının cevabı merak etmekte. Peki, Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Adana BJK hazırlık maçı
2020-2021 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle adından Adana Demirspor, Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Peki, Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte merak edilen haberin devamı…
Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda?
Adana Demirspor - Beşiktaş hazırlık maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak ve Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma A Spor'dan naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.
Muhtemel 11’ler kimlerdir?
Adana Demirspor: Ferhat, Svensson, Rassoul, Tayyip, Kaan, Stambouli, Gökhan İnler, Belhanda, Akintola, Assombalonga, Balotelli
Beşiktaş: Utku, Necip, Vida, Mehmet Topal, Rıdvan, Josef, Salih Uçan, Atiba, Gökhan Töre, Nkoudou, Kenan