Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Adana BJK hazırlık maçı

2020-2021 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle adından Adana Demirspor, Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Peki, Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte merak edilen haberin devamı…

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda?

Adana Demirspor - Beşiktaş hazırlık maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak ve Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma A Spor'dan naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Muhtemel 11’ler kimlerdir?

Adana Demirspor: Ferhat, Svensson, Rassoul, Tayyip, Kaan, Stambouli, Gökhan İnler, Belhanda, Akintola, Assombalonga, Balotelli

Beşiktaş: Utku, Necip, Vida, Mehmet Topal, Rıdvan, Josef, Salih Uçan, Atiba, Gökhan Töre, Nkoudou, Kenan