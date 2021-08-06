  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Termal sistemlerle tespit edildi! Etkisiz hale getirildi
Meteorolojiden "sağanak yağış" uyarısı
Adana'da feci kaza: Yaralılar var
Samsun'da konsolosluk açıldı
Spor Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Adana BJK hazırlık maçı
Spor

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Adana BJK hazırlık maçı

Siyah beyazlılar, Adana Demirspor ile Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı naklen takip etmek isteyen futbolseverler, Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Sorularının cevabı merak etmekte. Peki, Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Adana BJK hazırlık maçı

Yeniakit Publisher
2021-08-06 18:16:00 -
Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Adana BJK hazırlık maçı

2020-2021 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle adından Adana Demirspor, Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Peki, Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte merak edilen haberin devamı…

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda?

Adana Demirspor - Beşiktaş hazırlık maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak ve Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma A Spor'dan naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Muhtemel 11’ler kimlerdir?

Adana Demirspor: Ferhat, Svensson, Rassoul, Tayyip, Kaan, Stambouli, Gökhan İnler, Belhanda, Akintola, Assombalonga, Balotelli

Beşiktaş: Utku, Necip, Vida, Mehmet Topal, Rıdvan, Josef, Salih Uçan, Atiba, Gökhan Töre, Nkoudou, Kenan

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay