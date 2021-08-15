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Spor Adana Demirspor Başkanı Sancak: Messi transferinden vazgeçtik
Spor

Adana Demirspor Başkanı Sancak: Messi transferinden vazgeçtik

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, "Az daha Messi'ye teklif yapacaktık. Metin Korkmaz, 'Ağabey gel Messi'ye teklif yapalım. 15 milyon euro verelim' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-15 11:33:00 -
Adana Demirspor Başkanı Sancak: Messi transferinden vazgeçtik

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe karşılaşması öncesi samimi açıklamalarda bulundu. Beyaz TV'ye konuşan Sancak, "Fenerbahçe'yi eskiden severdim. Eskiden Fenerbahçe taraftarıydım. Şimdi iliklerimize kadar Adana Demirsporluyuz. Kusura bakmasınlar, inşallah yeneceğiz" dedi.

"Balotelli yolumuzu açtı"

Balotelli transferi hakkında Sancak, "Balotelli transferi marketing açısından çok önemli. Ondan sonra birçok futbolcu bize gelmek istedi. Önemli iş yaptık. TFF'nin bize ekstra para vermesi lazım" ifadelerini kullandı.

"Messi'ye teklif yapacaktık"

Murat Sancak Messi hakkında da dikkat çekici itirafta bulundu. Sancak, "Az daha teklif yapacaktık. Metin Korkmaz 'Ağabey gel Messi'ye 15 milyon euro verelim' dedi bana. Ben de 'Peki ya kabul ederse' diye yanıt verdim. Sonuçta limit var" diye konuştu.

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