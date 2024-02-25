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Spor Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak istifa etti: Türkiye'nin karşısında testini geçemedi! Büyük sürpriz...
Spor

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak istifa etti: Türkiye'nin karşısında testini geçemedi! Büyük sürpriz...

Yeniakit Publisher
2024-02-25 20:34:00 -
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak istifa etti: Türkiye'nin karşısında testini geçemedi! Büyük sürpriz...

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından görevi bıraktığını açıkladı. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından görevi bıraktığını açıkladı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Trabzonspor'a mağlup olan Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak görevi bıraktığını açıkladı. Başkanlık görevini Metin Korkmaz'a devrettiğini belirten Sancak, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarları, şu dakika itibarıyla başkanlığı Metin Korkmaz'a devrediyorum. Niye, niçin diye sorgulamayın, öyle gerektiği için. Nedenini sezon sonu bir basın toplantısıyla anlatırım. Sizlerden çok ricam Metin Korkmaz'ın etrafında kenetlenin ve gereken desteği verin ama verin. Bana saygı duyuyorsanız ve bu takımı seviyorsanız destek verin. Daha güçlü yarınlara diyorum ve hakkınızı helal edin. Benim hakkım varsa helaldir. Allah'a emanet olun. Bu takım ligde kalacaktır, merak etmeyin. Ama bu hale gelmesine sebep olanlarla birebir uğraşacağıma ve daha yüksek sesle uğraşacağıma emin olun ve bana güvenin" ifadelerini kullandı.

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