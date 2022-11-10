Adana Demirspor başka, Galatasaray başka!

Galatasaray'da formayı kaptıran genç futbolcu Yunus Akgün'ün istediği zamlı maaşı alamayacağı belirtildi.

Galatasaray’da form düşüklüğü içinde olan ve son oynanan Ofspor kupa maçında oyundan çıkarken ıslıklanan Yunus Akgün’ü zor günler bekliyor. Ligin ilk haftalarında Teknik Direktör Okan Buruk’un düzenli olarak şans verdiği ama istenen performansı alamadığı Yunus Akgün formasını Rachica’ya kaptırdı.

Kupada da isteksiz görüntüsü ile taraftarın tepkisini çeken Yunus’un bu durumu endişe yarattı. Geçen sezon kiralık gittiği Adana Demirspor’da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve İtalyan kulüplerinin de radarına giren Yunus’un özellikle yerli denklemi de düşünülerek takımda kalmasına karar verilmişti.

Yıllık 900 bin liralık ücretinin de 10 kat artırılarak 9 milyon liraya yükseltilmesi planlanıyordu. Bu süreçte oyuncunun menajerinin yurt dışında bulunmasından dolayı zam görüşmeleri de ertelenmişti

Yunus’un dibe vurmasıyla beraber zam konusunda da istediği rakamı almasının zor olduğu belirtildi. 6 ay içinde büyük bir düşüş yaşayan Yunus’un devre arasında ayrılığı düşündüğü de iddia edildi. Genç futbolcunun menajerinin İtalya’da bazı kulüplerle görüştüğü bildirildi.