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Spor Adana Demirspor, Antalya'da istediğini bulamadı
Spor

Adana Demirspor, Antalya'da istediğini bulamadı

Yeniakit Publisher
2024-05-17 22:56:00 -
Adana Demirspor, Antalya'da istediğini bulamadı

Trendyol Süper Lig'in 37 haftasında Antalyaspor sahasında Adana Demirspor'u 2-1'lik skorla yendi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Corendon Airlines Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Mendoza kendi kalesine ve 74. dakikada Mert Yılmaz attı. Adana Demirspor'un tek golünü 65. dakikada Aymbetov kaydetti.

Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 48'e yükseltirken Adana Demirspor, 44 puanda kaldı.

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Adana Demirspor sahasıdna Başakşehir'i konuk edecek. Antalyaspor ise deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşacak.

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