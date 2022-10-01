Süper Lig'in 8.haftasında Adana Demir evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Peki, maç ne zaman saat kaçta?

Adana Demir-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Yeni Adana Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Maç beIN Sport 1’den naklen yayımlanacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, 7 müsabakada 5 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Bu performansının karşılığında 16 puan elde eden Galatasaray, haftaya averajla ikinci girdi.

Galatasaray ile aynı puanı toplayan Adana temsilcisi ise liderlik koltuğunda oturuyor. İki takım arasında 2 Ekim 1960'da Adana'da yapılan ve 2-2 sona eren maçla başlayan rekabette geride kalan 36 müsabakada Galatasaray 19, Adana Demirspor 9 galibiyet aldı. 8 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 59 gole karşılık Adana Demirspor 31 gol bulabildi.