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Adana-Bodrum seferini yapan uçakta bomba paniği

Adana-Bodrum seferini yapan bir uçakta, yolcunun "bomba" şakası yapması üzerine panik havası yaşandı. Şakayı yapan yolcu gözaltına alındı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 23:12
Adana-Bodrum seferini yapan uçakta bomba paniği

Adana'da bindiği uçakta "bomba" şakası yapan yolcu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana-Bodrum seferini yapan uçakta ismi açıklanmayan bir erkek yolcu "çantamda bomba var" şeklinde şaka yaptı. 

Uçaktaki görevlilerin, sivil havacılık kuralları gereği konuyu alandaki görevlilere bildirmesinin ardından yolcu uçağa gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

Bu arada, şarkıcı Demet Akalın'ın da aynı uçakta bulunduğu ve yolcunun gözaltına alınmasıyla ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı öğrenildi.

Uçak, gerekli incelemeden sonra herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmaması üzerine diğer yolcularla birlikte havalandı.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 23:12
  1. Adana
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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