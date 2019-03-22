Adana anket sonuçları 2019 Mart | Anket sonuçları 2019

31 Mart 2019 yerel seçimlere sayılı günler kala birbiri ardına son dakika olarak yerel seçim anket sonuçları da gelmeye devam ediyor. Cumhur ittifakı ve millet ittifakının kıyasıya yarıştığı Adana’da son anket sonuçlarını vatandaşlar merak ediyor. Adana’da Adana’da Cumhur İttifakı olarak MHP’nin adayı Hüseyin Sözlü ile CHP-İYİ Parti-HDP’nin CHP adayı Zeydan Karalar ne kadar oy alıyor. İşte Son anket sonuçlarına göre Adana yerel seçim sonuçları. Adana’yı kim kazanıyor? Adana yerel seçim oy oranlar ve Adana son dakika 2019 yerel seçim son anket sonuçları.

EMAX Araştırma Şirketi aralarında Adana'nın da bulunduğu 6 büyükşehirde anket çalışması yaptı. Araştırma, 6 büyükşehirde yaşayan toplam 7 bin 172 katılımcıyla önceden hazırlanmış soru formuna bağlı olarak (CATI) bilgisayar destekli telefonla anket yapma tekniği ile gerçekleştirildi. Adana anket sonuçları, Adana anket sonuçları 2019 Mart, Adana 2019 seçim anket sonuçları Adana büyükşehir belediyesi anket sonuçları 2019, Adana son dakika anket sonuçları, Adana da son anket sonuçları, son anket sonçuları 2019 seçimi Adana oy oranları...

Adana için son anket sonuçları

Anket çalışmasında, MHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hüseyin Sözlü'nün yüzde 42.1, CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiği Zeydan Karalar'ın ise 41.6 oy alacağı öngörüldü.