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Adana Adliyesi’nde geleneksel aşure günü

Adana Adliyesi’nde, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Komisyonu Başkanlığının organizasyonu ile “Aşure Günü” düzenlendi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 11:00
Adana Adliyesi’nde geleneksel aşure günü

Adana Adliyesi’nde, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Komisyonu Başkanlığının organizasyonu ile “Aşure Günü” düzenlendi.


Bereket, bolluk ve paylaşmanın simgesi Muharrem ayı dolayısıyla her yıl düzenlenen ve artık geleneksel hale gelen etkinliğin bu yıl 6.’sı gerçekleştirildi. Adana Adliyesi zemin katta bulunan Ön Büro Birimi’ndeki etkinliğe; Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, hakimler, Cumhuriyet savcıları, avukatlar, adliye personeli ve vatandaşlar katıldı.


Başsavcı Yurdagül ve Adalet Komisyonu Başkanı Çolak, adliye yemekhanesinde hazırlanan 3 bin 500 kase aşureyi etkinliğe katılanlara elleriyle ikram etti.


Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, farklı nimetlerin kaynaşması ile ortak bir tada dönüşen aşurenin, aynı zamanda birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışmanın da simgesi olduğunu belirtti. Yurdagül, “Geleneksel hale getirdiğimiz ‘Aşure Günü’ etkinliğimizin, Muharrem ayının anlamına uygun olarak milletimizin birlik ve beraberliğine katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.


Bu arada, üzerine nar ve Hindistan cevizi ile Türk bayrağı resmedilen aşure tepsisi, etkinliğe katılanlardan yoğun ilgi gördü.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 11:00
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