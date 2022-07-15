Adana 15 Temmuz direnişinin kilit illerinden biriydi

15 Temmuz darbe girişimini önlemede önemli rolü olan dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş, gazetemize önemli açıklamalarda bulundu. Demirtaş, 15 Temmuz 2016 tarihinde olanları saat saat anlattı. Kanlı kalkışma esnasında İncirlik havva üssünün bulunduğu Adana’da hareketli saatler yaşandığını belirtti.

İstanbul ve Ankara kadar önemliydi

Demirtaş, Adana’da FETÖ’ye karşı büyük bir mücadele verildiğini dile getirdi. Adana’nın İstanbul ve Ankara kadar önemli olduğunu kaydetti. Burada ortaya koyulan mukavemetin, direnişin darbe girişimini akim kıldığını vurgulayan Demirtaş, şunları ifade etti:

İlk 24 saat

“15 Temmuz akşamı saat 22.20 civarında televizyondan darbe girişimi olduğunu öğrendim. Hemen 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Osman Erbaş’ı aradım. Darbe girişimi olduğunu ve darbe girişiminden bilgisi olup olmadığını sordum. Bilgisinin olmadığını söyledi. Osman Paşa’nın bu söylemi üzerine darbecilerden taraf olmadığını ve bu girişimin FETÖ mensuplarınca yapılmak istendiğini düşündüm. Bu konuyu hemen araştırıp bana geri dönmesini ve ivedi olmasını istedim.

Vakit kaybetmeden İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek’i arayıp darbe söylentilerini sordum. Müdür Bey de konuyu duyduğunu ve araştırdığını söyledi. Hemen hazırlıklarınızı yapın, tedbirlerinizi alın, tüm emniyet teşkilatı teyakkuzda olsun talimatını verdim. Ve gelişmelerden anında haberim olsun istedim.

Telefonu kapattıktan sonra ‘Acaba ne taraftadır’ diye Adana’ya yeni atanan İl Jandarma Komutanı aklıma geldi. Çok iyi tanımıyordum kendisini, güvendiğim birkaç bürokrat arkadaşım iyi bir komutan olduğunu söylemişlerdi o kadar. Bu sırada Emniyet Müdürü aradı, darbe girişiminin olduğu bilgisini kesinleştirdi ve ülkenin bir darbeyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Emniyet Müdürü’ne Valilik konutunda olduğumu ve konuta Özel Harekât polislerini göndermesini, binanın etrafında güvenlik tedbirlerinin alınmasını istedim. ‘Konuta kimse yaklaştırılmasın’ dedim. Hükümet Binası’na geçeceğimi buradada hemen emniyet tedbirlerinin alması, Emniyet Müdürü’nün de konuta gelmesi talimatını verdim.

Daha sonra Osman Paşa beni arayıp darbe girişiminin doğruluğunu teyit ettiğini ve asker içindeki Fetö mensuplarınca bu kalkışmanın yapıldığını belirtti. Bu darbe girişiminin içerisinde Genelkurmay’ın olup olmadığını sorduğumda da hemen yanıt verdi. Genelkurmay’ın darbe girişiminde yer almadığını ve bu durumdan kendisinin de haberi olmadığını vurguladı. Osman Paşa’ya hemen Adana’ya dönmesi talimatı verdim.

Osman Paşa ayrıca ‘Sayın Valim kendinize dikkat edin, eğer sizi alırlarsa bu iş biter’ dedi. Osman Paşa’nın bu sözleri darbe girişimini çok daha derin boyutlarıyla düşünmemi sağladı.

İl Jandarma Komutanı Fatih Yılmaz, beni telefonla arayıp ‘Sayın Valim mutlaka görüşmemiz gerekiyor’ dedi. Ne görüşeceğimizi sorduğumda çok önemli bir konu olduğunu, telefonda söyleyemeyeceğini, yüz yüze görüşmek istediğini belirtiyor ve ısrar ediyordu. O an ‘Acaba beni derdest etmek için görevlendirilen bir komutan mı yoksa devletimize bağlı bir komutan mı’ diye kendimce sorgularken, Fatih Yılmaz’a konutta olduğumu ve kendisini beklediğimi kaydettim. O da sivil kıyafetlerle kendi şahsi arabasıyla ceketsiz ve silahsız bir şekilde konuta geleceğini söyledi.

Koruma ekibime Albay Fatih Yılmaz’ın geleceğini ve yanlış bir hareketi karşısında derhal gereğinin yapılması talimatını verdim. Fatih Albay konuta geldi, kendisiyle bahçede görüştüm. ‘Valim çok önemli bir konu var, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde azınlık bir grup tarafından ülke genelinde yönetime el konuldu’ dedi. Kendisinin hangi tarafta olduğunu sorduğumda ‘Sayın Valim ben sizin yanınızdayım, Devletimin yanındayım, Valimin emrindeyim’ dedi. Gömleğinin içinden sıkıyönetim direktiflerini içeren yazıyı çıkardı. Adana’da sıkıyönetim komutanı olarak kimin görevlendirildiğini sordum. İncirlik Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van’ın Adana Sıkıyönetim Komutanı olarak görevlendirildiğini aktardı. Koruma arkadaşıma Emniyet Müdürü’nü bağlamasını söylerken Müdür Bey konuta giriş yaptı.

Bekir Ercan Van’ın Adana Sıkıyönetim Komutanı olduğunu öğrenir öğrenmez Emniyet Müdürü’ne İncirlik’in etrafının kuşatılması, üsse giriş çıkışların kapatılması, buraya girmeye ya da çıkmaya çalışan kim olursa olsun gözaltına alınması, zorluk çıkaran olursa ‘Vur’ emriyle derhal gereğinin yapılması, ağır vasıta araçlarının, TOMAların ve panzerlerin nizamiyenin girişine konulup içerden hiçbir taşıdın çıkmasına müsaade edilmemesi talimatını verdim.

Büyükşehir Belediyesi’ni de arayıp araç istemeyi düşündüm fakat öncelik olarak diğer tedbirlerle ilgilendiğimden sonraya bıraktım.

İl Jandarma Komutanı Fatih Yılmaz’a paşaların yokluğunda hem Jandarma Bölge Komutanlığı’nı hem de 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı’nı kontrol etmesini ve oradaki görevlilerin olaylara tepkilerini görüp durumdan beni bilgilendirmesini istedim.

Ayrıca alaydaki durumunda değerlendirmesini yapıp, silah ve mühimmatların kötü niyetli kişilerin ulaşamayacakları şekilde korunmasını, güvendiği birkaç komutanın alayda kalmasını, güvenmediği askerlerin hepsini eve yollamasını istedim. Askerlerin bir arada bulunmalarının engellemesi talimatı verdim ve gönderdim.

Organize edilmeliydi

Özel Kalem Müdürü’ne bütün valilik personelinin göreve çağrılması; vali yardımcıları, daire müdürleri, özel kalem personeli dâhil herkesin ivedilikle görev başına gelmesi; Adana Valiliğinde başkanlığını yapacağım bir Kriz Masası oluşturulması ve Başsavcımız Ali Yeldan, Başsavcı Vekilimiz Musa Ünel, İl Jandarma Komutanımız Fatih Yılmaz ve İl Emniyet Müdürümüz Cengiz Zeybek’in de katılımının sağlanması talimatını verdim.

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek’le zırhlı araca binip Valiliğe doğru yola çıktık. İl Emniyet Müdürü’ne sokağa çıkma yasağının bulunmadığını, kesinlikle hiçbir vatandaşa dokunulmayacağını ifade ettim. Elinde silah olan ve darbeye iştirak eden yahut birlikte hareket eden kim olursa olsun vurma izni ve silah kullanma yetkisi ile bu doğrultuda gereğinin yapılması talimatını verdim.

Emniyet içerisinde de hain darbecilerle birlikte hareket edebilecek kişilerin olabileceğini ve bu konuda da uyanık olmalarını, darbecilerle birlikte hareket ettiği veya destek verdiği tespit edilen görevliler hakkında ikinci bir emir beklemeden gözaltı işlemi yapılması talimatını verdim.

‘Arkadaşları da bu konuda tekraren bilgilendirin, asılsız haberlerle morallerini ve motivasyonlarını bozmasınlar’ dedim. Millet olarak çok badire atlattığımızı, üç-beş çakala bu vatanı bırakmayacağımızı ve Allah’ın izniyle bunun da üstesinden geleceğimizi vurguladım.

Valilik binasına geldik, tüm kaymakam arkadaşlanmızı sırasıyla telefona bağlayın dedim ve hepsine bu darbe girişiminin asker içinde hain, azınlık bir grup tarafından yapıldığını, kabul edilemeyeceğini ifade ettim. ‘Vur’ emri verdiğimi, herkesin ilçesine hâkim olması gibi il merkezinde almış olduğumuz tedbirlerin ilçelerde de aynı şekilde uygulanması talimatını verdim.

Kritik müdahaleler ve verilen mücadele

İlimizde bulunan ve kritik öneme sahip olan incirlik’in elektriklerinin kesilmesi talimatını verdim. Tabi elektriklerin kesilmesi İncirlik’teki hainlerin morallerini bozdu. Hainler deşifre olduklarını, bizim onların peşlerine düştüğümüzü anladılar. Sadece elektirik kesmeklede yetinmeyip üsden hiç bir uçağın kaldırlmayacağı talimatını verdim.

Hainlere karşı yürütülen çalışmalar

Darbe girişiminin elebaşlarının yakalanarak gözaltına alınmasını sağlamak en önemli önceliğim olmuştur. Bu kapsamda 15 Temmuz hain darbe girişiminde aktif rol aldığı belirlenen başta 10. Tanker Üs Komutanı ve personelinin amaçlarına uygun bir ortam elde edememelerini sağlamak amacıyla askeri personelin kışlaya giriş ve çıkışlarını yasakladım. Askeri araçların kesinlikle hareket etmemeleri, silah ve mühimmatların kontrol altında tutulması talimatını verdim ve titizlikle takip ettim. Darbe girişimine destek verdiği değerlendirilen görevliler hakkında tutanak tutturdum. Tutanakların Cumhuriyet Başsavcılığı ile paylaşılmasını ve FETÖ’ye yardım eden görevlilerin tutuklanmalarını sağladım.

Önlemler alındı

Valilik binasında başkanlığımda oluşturduğumuz kriz masası sayesinde başta adliye, jandarma, emniyet birimleri olmak üzere tüm kamu kurumlarıyla mükemmel bir koordinasyon sağlanmış, karar alma ve uygulama süreci hızlanmış, gelen bilgi ve istihbaratın tek merkezde toplanması, problemli ve sıkıntılı noktaların tespiti ve yetersiz kalan noktalara başka unsurlarla takviye yapılması, vatandaşlarımızın meydanlara inmesi sağlanmıştır. Korku, panik ve kaos ortamı oluşmaması için kitle iletişim araçlarından ve camilerimizden yapılan anonslardan faydalanılmış olup darbe girişiminin önlenmesi, toplumsal birlik ve beraberliğinin tesisi el birliğiyle sağlanmıştır.

Bu çalışmaları yürütürken diğer yandan da vali yardımcıları, kaymakamlar ve il müdürleri ile başkanlığımda toplantı yaparak, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ mensubu kişilerin tespit edilerek, görevden uzaklaştırılması konusunda çok ciddi ve titiz bir çalışma yapılması talimatını verdim. İlerleyen saatler ve günlerde teyakkuz halimizi kararlılıkla sürdürdük. Bir yandan, olası yeni bir kalkışmaya karşı gerekli tüm önlemleri alırken ve devam ettirirken, diğer yandan da demokrasi nöbeti tutan vatandaşlarımıza her açıdan destek çıktık. Ordu içindeki asker kılıklı FETÖ yapılanmasının içinde yer almayan asker ve emniyet mensuplarımızla sürekli diyalog içinde olarak, hain örgüte yönelik önleyici ve caydırıcı çalışmalarımızı sürdürdük ve sürdürüyoruz.

Demokrasi nöbeti süreci

15 Temmuz gecesi ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için tam bir kara gece, tam bir kâbustu. Darbe girişiminin haber alınması ve Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla vatandaşlarımız, doldurdukları meydanlarda demokrasimize yönelik karanlık girişimi, dik duruşlarıyla aydınlattı. Adanalı vatandaşlarımız, darbe geçesinden itibaren İstasyon Meydanı başta olmak üzere çeşitli bölgelerde gerçekleştirdikleri demokrasi nöbetleriyle, ülkenin bağımsızlığını sonsuza dek korumaya kararlı olduklarını bir kez daha tüm dünyaya haykırdı.

Kamu kuruluşlarının koordine edilmesi

Adana Valiliği olarak alanları dolduran vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılanması noktasında ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimiz ve siyası partilerimizle işbirliği içinde tüm imkânları seferber ettik.

Kamu personelinin yönlendirilmesi

Kamu personelimizin mesai saatlerinden sonra demokrasi nöbeti tutan vatandaşlarımıza destek olabilmeleri için gerekli tüm hassasiyeti gösterdik ve teşvik ettik. Demokrasi nöbetlerine katılan kamu personelimizin ilettikleri eksikliklerin giderilmesi ve gereksinimlerin karşılanması noktasında gerekli tüm çalışmaları ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerçekleştirdik.”