Adamlarda her yol var! CHP’li meclis üyesi cezaevine gönderildi

Cem Kaya Giriş Tarihi:
Edirne’nin Keşan ilçesinde göçmen kaçakçılığı suçundan hakkında hapis cezası bulunan CHP’li belediye meclis üyesi O.U., işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. Olay, ilçede ve parti teşkilatında yankı uyandırırken sürecin detayları takip ediliyor.

Edirne’nin Keşan ilçesinde, göçmen kaçakçılığı suçundan hapis cezasına çarptırılan CHP’li belediye meclis üyesi O.U. cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Keşan Belediyesi meclis üyesi O.U. hakkında, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle açılan davada İpsala Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 4 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Kararın kesinleşmesinin ardından O.U. hakkında yakalama emri çıkarıldı.

Jandarma ekiplerince yakalanan O.U., adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

