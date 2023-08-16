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Sosyal Medya Adamına göre muamele! Elon Musk'un yeni oyunu ifşa oldu
Sosyal Medya

Adamına göre muamele! Elon Musk'un yeni oyunu ifşa oldu

Yeniakit Publisher
2023-08-16 15:35:00 -
Adamına göre muamele! Elon Musk'un yeni oyunu ifşa oldu

Washington Post gazetesi, sosyal medya platformu X'in (Twitter), bazı haber kaynaklarından ve rakip uygulamalardan yayınlanan linklere tıklandığında 5 saniyelik gecikme uyguladığını yazdı.

Washington Post'un bildirdiğine göre X; New York Times, Reuters, Instagram ve diğer bazı hesapların linklerine tıklandığında 5 saniyelik gecikme uyguladı.

Yavaşlatılan bağlantılara sahip siteler arasında, X'e rakip olan firmalar ile Musk tarafından hedefe konan platformların olduğuna dikkat çekildi.

Gecikmenin, X'te kısaltılmış link olarak kullanılan "t.co" alan adını etkilediği öne sürüldü.

X söz konusu iddiaya karşılık, The Guardian'ın açıklama talebine henüz yanıt vermedi.

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