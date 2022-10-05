Adamın dibisin İbrahim Kalın! Helal olsun sana

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen İstanbul 4. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali'nin açılış töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapıldı.

Festival kapsamında İbrahim Kalın, Yavuz Bingöl, İsmail Altunsaray ve Ümit Yılmaz'ın sahne aldığı "İrfani Türküler" konseri düzenlendi.

Konserde konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, müzikseverler için irfani türkülerden oluşan bir repertuvar hazırladıklarını belirterek, "Bizim halk müziği geleneğimizin çok zengin repertuvarı içerisinde irfan türkülerin özel bir yeri var" ifadelerini kullandı.

Kalın, irfan kelimesinin Arapça bilmek kökünden geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu bilmek, sıradan manada bilmekten farklı olarak tecrübe edilerek, hissederek gerçekleşmiş bilgiyi ifade eder. O yüzden arif olan kişi sahip olduğu bilgiyi tecrübe etmiş, kalbine nüfuz ettirmiş kişi demektir. Bu türküler de irfani bir dille insanın yeryüzündeki yolculuğunu, ilişkilerini, inişleri ve çıkışlarını ihtiva eder. Bu yolculuk, yatay düzlemde yaşanan bir yolculuk değildir. 17. yüzyılda yaşamış filozoflarımızdan birinin ifadesiyle 'Tarih arkamızda değil ayaklarımızın altındadır'. Zira yolculuğun aslı yatay değil, dikey yüzünde yaşanan yolculuktur."

İnsanın içindeki sonsuzluk duygusunun doğuştan geldiğine işaret eden Kalın, sonsuzluk duygusunu tatmin edebilmek için baki olana tutunulması gerektiğini söyledi.