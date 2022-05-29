Adama böyle yalatırlar işte Cem Yılmaz!

Önceki akşam Mor ve Ötesi verdiği bir konserde Gezi olayı skandalına imza attı. Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin, konserde Gezi olaylarının kurucu ve senaristliğini yapan, 18'er yıl hapis cezası alan Mücella Yapıcı ve Osman Kavala'ya selam gönderdi. Konserde sık sık provokatörlüğe yer veren Harun Tekin "Gezici tayfanın" sloganı olan "Her Şey Çok Güzel Olacak" ifadelerine de sık sık yer verdi. Harun Tekin'e ilk destek Cem Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, Erşan Kuneri'nin galasını Grand Pera'da yaparak Mücella Yapıcı'nın öfeksini üzerine çekmişti. Bu durumu toparlamaya çalışan Yılmaz, dev reklam sonrası kazandığı para ardından yeniden gizli bir algıyla yürüttüğü provokatörlüğüne döndü.

Harun Tekin, geçtiğimiz ay görülen Gezi Davası sonrası Geziye öncülük eden Mücella Yapıcı'ya mektup göndermişti. Gezi davasında mahkemedeki kanıtlar doğrultudunda 18'er yıldan başlayan hapis cezası alan Yapıcı'ya destek verdiğini söylen Tekin, konserinde yeni bir skandala imza attı.

Harun Tekin, konser boyunca sık sık gezi provokatörlüğü yaptı. Tekin, ülkenin toprak bütünlüğünü bozan ve ekonomik düzenine saldırı yapılan gezi olaylarındaki gibi konserini eylem alnına çevirdi.

2013 yılında ülkede ciddi bir ekonomik soruna neden olan ve birçok çevresel hasara neden olan gezi olaylarına destek verdiğini gösteren Tekin, konserinde ayrıca bu skandal sözlere de yer verdi:

"Bugün burada yalnız olmadığımızı gördük. Ama yalnız olmadığını bilmesi gereken başkaları da var. Mücella abla da yalnız değil, Can Atalay da yalnız değil."

Dava sonrası Gezi olaylarında parasal destek sağladığı ve ülkenin ayrışması için birçok yapıyı örgütlediği ortaya çıkan Osman Kavala'ya şehir içinde destek veren ve bazı sanatçıları sokaklara döken Mücella Yapıcı'ya konserden selam gönderen Tekin, "Çok yakında her şey daha güzel olacak diyoruz" sloganları attı.

Gezi'nin mimarı Mücella'ya mektup!

Tekin daha önce de sosyal medya hesabından Mücella Yapıcı'ya şu sözlerle seslenmişti:

"Dünyanın bir ucunda aralıksız çalışırken bir uçaktan iniyorsun ve sevdiğin herkesi mahveden, akla mantığa sığmayan bir haberle dünya cehennem. Yazılacak, yapılacak çok şey var ama ben önce hemen Mücella Abla'ya bir mektup yazmaya başladım. Ve güneş balçıkla sıvanmaz."

"Sen oyna Cem biz çalarız"

Harun Tekin'e ilk destek Cem Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, Erşan Kuneri'nin galasını Grand Pera'da yaparak Mücella Yapıcı'nın öfkesini üzerine çekmişti. Bu durumu toparlamaya çalışan Yılmaz, dev reklam sonrası kazandığı para ardından yeniden gizli bir algıyla yürüttüğü provokatörlüğüne döndü.