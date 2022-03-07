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Medya Adam zaten kıvranıyor! Karamollaoğlu'ndan bari bunu istemeyin
Medya

Adam zaten kıvranıyor! Karamollaoğlu'ndan bari bunu istemeyin

Engin Ardıç, 6 muhalefet partisinin mutabakat bildirisini, içinde "Atatürk" geçmediği için beğenmeyen Atatürkçü Düşünce Derneği'ni fena ti'ye aldı. "Karamollaoğlu'ndan içinde Atatürk ilkeleri geçen bir bildiriye imza koymasını istemek saflık mıdır körlük mü?" diye soran Ardıç, "Adam zaten CHP ile iş tutmanın sıkıntısı içinde kıvranıyor da neyse ki 'bu CHP bildiğimiz CHP değil' yorumlarıyla teselli buluyor" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 10:48:00 -
Adam zaten kıvranıyor! Karamollaoğlu'ndan bari bunu istemeyin

Engin Ardıç, 6 muhalefet partisinin mutabakat bildirisini, içinde "Atatürk" geçmediği için beğenmeyen Atatürkçü Düşünce Derneği'ni fena ti'ye aldı. "Karamollaoğlu'ndan içinde Atatürk ilkeleri geçen bir bildiriye imza koymasını istemek saflık mıdır körlük mü?" diye soran Ardıç, "Adam zaten CHP ile iş tutmanın sıkıntısı içinde kıvranıyor da neyse ki 'bu CHP bildiğimiz CHP değil' yorumlarıyla teselli buluyor" ifadelerini kullandı. İşte Ardıç'ın Sabah gazetesindeki yazısının ilgili bölümü:

"Atatürkçü Düşünce Derneği, "altıların" mutabakat bildirisini beğenmemiş.

Biz altılar dedik, siz "asıl ikili ve dört de figüran" anlayınız tabii.

Çünkü bildiride Atatürk ismi geçmiyormuş!

Çok bozulmuşlar, tam sayfa ilan vermişler, kınıyorlar.

Karamollaoğlu'ndan içinde Atatürk ilkeleri geçen bir bildiriye imza koymasını istemek saflık mıdır körlük mü?

Adam zaten CHP ile iş tutmanın sıkıntısı içinde kıvranıyor da neyse ki "bu CHP bildiğimiz CHP değil" yorumlarıyla teselli buluyor...

Ya "gizli ortak" HDP'nin tavrı ne olacaktı böyle bir durumda?

Sayın Akşener de kınanacaksa "bildiride niçin Enver Paşa geçmiyor" diye kınanmalıydı...

Diğer figüranlar Atatürkçü olsalar ne yazar, Vahdettinci olsalar ne farkeder?

Ortalıkta bir tek gerçek Atatürkçü var, hem öyle hem de CHP'li, Muharrem İnce... Oyları yüzde 1'i bile aşamadı. (...)"

 

 

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