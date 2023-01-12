“Adam olsan” dememişler, daha ne istiyorsun, Kemal bey!
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, muhalefetin yalanlarını deşifre etmeye devam ediyor.
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "“Adam olsan” dememişler, daha ne istiyorsun, Kemal bey!" başlıklı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.
İşte Ali İhsan Karahasanoğlu'nun o yazısı:
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iki gün önce, Arifiye’de, “Katar katar satıldık” denilen fabrikada..
“Satılan tank palet fabrikasının kapısına kilit vurulacak. Artık üretim yapılmayacak. rant amaçlı olarak betonlaşma yapılacak” denilen fabrikada..
“Katar’ın ilk işi, çalışan işçileri kapının önüne koymak olacak” denilen fabrikada..
Aslında satılan bir şey olmadığını..
Fabrikayı modernize etmek için, ortak alındığını..
Yapılanın, dışardan yatırım amaçlı sermaye girişi olduğunu..
Aynı zamanda ortak alınan Katar’a, üretilen savunma sanayi ürünleri satılarak, bu ortaklık sayesinde pazar da oluşturulduğu gerçeklerini gizleyenleri utandıran açıklamalar yapmıştı..
Fabrika kapanmamıştı..
Üretimi, modernize olmuş şekilde artarak devam ediyordu..
Fabrika yerine, rant amaçlı binalar yapılmamıştı..
Daha önce o fabrikada çalışan işçiler çıkarılmamıştı..