Adam cumaya sarhoş geldi İmama dönerek: Bir parça da benim için çal imam efendi

Balkanlıoğlu, yapmış olduğu bir sohbetinde, bir gün Cuma Hutbesi'nde iken sarhoş bir adamla arasında geçen diyaloğu anlatmıştı.: "Ayılamadan camiye gelmiş bir sarhoş var. Gece çok içmiş ayılamamış. Bir etkilendi, hüngür hüngür ağlamaya başladı. "Hocam bir parça da benim için çal" dedi. Gazino müşterisi tabi ki öyle olacak. Siz olsanız ne yaparsınız. Gönüllü badigardlık yapanlar adamın üstüne geliyorlardı. Kımıldarsanız Cumanız yanar dedim. Herkes çöktü. Yerine otur kardeşim tüm parçaları senin için çalıyorum dedim. Ne oldu bir sarhoş kazandık."

Abdülmetin Balkanlıoğlu kimdir?

Abdülmetin Balkanlıoğlu, 1958'de Çorum'un Sungurlu'ya bağlı Aşağıfındıklı köyünde doğdu. 1977 senesinde Çorum İmam-Hatip Lisesi'ni bitiren Balkanlıoğlu, 1986 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni yarıda bıraktı.

1977 tarihinde Şile'de Ağva Hacıköyü'nde imamlık yapmaya başladı. 1978 senesinde Sarıyer Rumeli Efendi Köyü Camii'nde görev yapan Balkanlıoğlu, 1980 senesinde Eminönü Hoşkadem Camii’nde, 1983′de de Fatih Müftülüğü’ne bağlı Acemoğlu Camii’nde görev yaptı. Bu dönemde Fatih Din Görevlileri Dernek Başkanlığı'nı yürüttü. Daha sonra, Küçükçekmece ilçesine bağlı Kayabaşı Köyü'ne tayin olan Abdülmetin Balkanlıoğlu, bu görevinden sonra emekliye ayrıldı.

Balkanlıoğlu aynı zamanda Sakarya Valiliği de yapan İrfan Balkanlıoğlu'nun da kardeşi.