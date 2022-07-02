Adam bu defa sonuna kadar haklı! Ahmet Hakan, AK Partili o vekile verdi veriştirdi

Ahmet Hakan, milletvekili maaşıyla nasıl geçinemediğini anlatan AK Partili milletvekiline verdi veriştirdi. Hakan, "Bir milletvekilinde... Azıcık da olsa izan, azıcık da olsa idrak, azıcık da olsa feraset olacak arkadaş" ifadelerini kullandığı Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"İktidar partisinin bir milletvekili, yerel bir kanalda milletvekili maaşıyla nasıl geçinemediğini anlatıyor. Uzun uzun. Eski maaşıyla milletvekili maaşını kıyaslayarak. Kendisine acındırarak.

*

Bir milletvekilinde...

Azıcık da olsa izan, azıcık da olsa idrak, azıcık da olsa feraset olacak arkadaş.

Milletvekili adayları saptanırken bu üç ölçüye dikkat etmek şart."