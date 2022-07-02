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Medya Adam bu defa sonuna kadar haklı! Ahmet Hakan, AK Partili o vekile verdi veriştirdi
Medya

Adam bu defa sonuna kadar haklı! Ahmet Hakan, AK Partili o vekile verdi veriştirdi

Ahmet Hakan, milletvekili maaşıyla nasıl geçinemediğini anlatan AK Partili milletvekiline verdi veriştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 10:14:00 -
Adam bu defa sonuna kadar haklı! Ahmet Hakan, AK Partili o vekile verdi veriştirdi

Ahmet Hakan, milletvekili maaşıyla nasıl geçinemediğini anlatan AK Partili milletvekiline verdi veriştirdi. Hakan, "Bir milletvekilinde... Azıcık da olsa izan, azıcık da olsa idrak, azıcık da olsa feraset olacak arkadaş" ifadelerini kullandığı Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"İktidar partisinin bir milletvekili, yerel bir kanalda milletvekili maaşıyla nasıl geçinemediğini anlatıyor. Uzun uzun. Eski maaşıyla milletvekili maaşını kıyaslayarak. Kendisine acındırarak.

*

Bir milletvekilinde...

Azıcık da olsa izan, azıcık da olsa idrak, azıcık da olsa feraset olacak arkadaş.

Milletvekili adayları saptanırken bu üç ölçüye dikkat etmek şart."

 

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Yorumlar

Serdar

Fazla yüklenmeyin,ziyaretçi listesine bakın anlaşılır. Çalıp-çırpmayı öğrenememiştir.Ne kadar yiyici varsa '' vekilim yukarı-vekilim aşağı'' 7/24 adamların peşindeler ona para mı dayanır?

Neron11

Demekki vekil adayı belirlenirken aç olanı aday yapmamak lazımmış, bence bu vekil maaşının yetersiz olmasından değil arınç gibi bir psikolojiye sahip olduğu için bu açıklamayı yapmıştır, yoksa böyle konuşmak için akıldan vareste olmak lazım.
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