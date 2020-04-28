Adalet hizmetlerinde korona virüse karşı alınan tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının yedincisi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor.
Adalet hizmetlerinde korona virüse karşı alınan tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının yedincisi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor.
Adalet hizmetlerinde korona virüse karşı alınan tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının yedincisi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor.