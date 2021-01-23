Adalet bunun neresinde

Zekeriya Say İstanbul

Onursuzluklarını onur adı altında pazarlama küstahlığı gösteren LGBTİ sapkınların sözde onur yürüyüşü temel hak ve hürriyet kapsamında değerlendirilirken, Beşiktaş’ta başörtülü Şüheda Nur Eriş’e saldıran Berrak Karaoğlu ise “Kasten yaralama” suçundan 2 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca, sanık hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan beraat kararı verdi.

İzmir Valiliği tarafından 2019 yılında yasaklanan sözde onur yürüyüşünü mahkemeye taşıyan LGBTİ’li sapkınların beklediği emsal niteliğindeki karar İzmir Bölge Mahkemesi’nden çıktı. Mahkeme, LGBTİ yürüyüşünü temel hak ve hürriyet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetmesi büyük tepki çekti.

İstediklerini aldılar

Müslüman Türk milletinin baş düşmanlarından LGBTİ’li sapkınlar rahat durmuyor. 2019 yılında İzmir Valiliği tarafından yasaklanan sözde onur yürüyüşünü mahkemeye taşıyan eşcinsel sapkınların, kapı kapı dolaşması sonuç verdi. İzmir İdare Mahkemesi’nin Valiliği haklı bulmasının ardından davayı İzmir Bölge Mahkemesi’ne taşıyan sapkınlar en sonunda istediğini aldı. Mahkeme sapkın eşcinsellerin ekmeğine yağ süren ve gayri ahlaki onur yürüyüşlerinin önünü açacak skandal bir karara hükmetti. Kararda, eşcinsel sapkınlığın propaganda aracı olan sözde ‘Onur Yürüyüşü’nün çoğulculuğa ve barış içinde bir arada yaşamaya katkı sağlayacağı için demokratik toplumda korunması gereken bir temel hak ve hürriyet kullanımı olduğu iddia edildi. Mahkemenin skandal tavrı maşeri vicdanda derin yara açtı.

Provokasyonların sorumlusu devletmiş!

Mahkeme gerekçeli kararında şu ifadelere yer verdi: Toplumun cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim bakımından farklılaşmış bir kesiminin maruz kaldığı nefret, ayrımcılık ve şiddete karşı toplumda duyarlılık ve farkındalık oluşturmaya yönelik olduğu görülen “Onur Yürüyüşü” çoğulculuğa ve barış içinde bir arada yaşamaya katkı sağlayacağı için demokratik toplumda korunması gereken bir temel hak ve hürriyet kullanımıdır.”

Mahkeme gerekçeli kararında bir skandala daha imza attı. Toplumun sinir uçlarıyla oynayan LGBTİ’li ahlaksızların olası provokasyonlarını engellemenin de devletin görevi olduğu ifade edildi. Hukuk garabeti olarak değerlendirilen karar şu şekilde kayıtlara geçti: “Devletin yükümlülüğü toplanma özgürlüğünün korunması için gereken önlemleri almaktır”.

Başörtülüye saldırıya ödül gibi ceza

Beşiktaş’ta başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş’e saldırdığı iddiasıyla 4 yıla kadar hapsi istenen Berrak Karaoğlu’nun yargılandığı davadan ise ödül gibi karar çıktı. Mahkeme, sanık Karaoğlu’nu “Kasten yaralama” suçundan 2 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Sanık hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan ise beraat kararı verildi. Sanık Berrak Karaoğlu ise son savunmasında “ Olay sarhoşluk anıma denk gelmiştir” dedi. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Berrak Karaoğlu ile şikayetçi Şüheda Nur Eriş ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatları katıldı. Duruşmada konuşan şikayetçi Eriş’in avukatları, Adli Tıp Kurumu raporuna göre, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunu belirtti. Olaydan 3 gün önce Karaköy’de benzer bir saldırı yapıldığını ve sanığın bunu sosyal medya hesabından paylaştığını anlatan avukatlar, sanığın en üst hadden cezalandırılmasını istedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da sanığın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ile “kasten yaralama” suçundan üst hadden cezalandırılmasını talep etti.

Savcılık mütalaasında cezalandırılması istendi

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık Karaoğlu’nun şikayetçi Eriş’e karşı darp eyleminde bulunduğunun kamera görüntüleriyle sabit olduğunu belirtti. Sanığın olay günü kendisine yaklaşan şikayetçiyi işaret ederek söylenmesinden sonra ilk eylemini şikayetçinin arkasından baş bölgesine yapması ve gözaltındayken Sulh Ceza Hakimliği sorgusunda “Son zamanlarda yolda bir çeşit anlam veremediğim taciz halinde yürüyüşler yapıyorum” şeklindeki beyanını dikkate alan savcı, eylemin “bir kimsenin inanç, düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale etmek veya bunları değiştirmeye zorlamak” kapsamında olduğundan sanığın bu suçtan cezalandırılması gerektiğini kaydetti. Savcı, sanığın “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

“Olay sarhoşluk anıma denk gelmiştir”

Mütalaaya karşı son savunmasını yapan sanık Karaoğlu, olaydan önce birkaç kez tedavi için hastaneye yattığını anlatarak, “Olay sarhoşluk anıma denk gelmiştir. Bu, bir sokak akışında benim çok kötü olduğum bir akşam, hatırlamadığım ve olaydan kaynaklı üzgün olduğum bir an yaşandı” dedi. Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığı “kasten yaralama” suçundan önce 120 gün adli para cezasına çaptırdı. Sanığın duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak cezayı 100 güne indiren mahkeme, bu cezanın karşılığının günlüğü 20 liradan hesaplanarak 2 bin lira olmasını ve 5 taksitle ödenmesini kararlaştırdı. Heyet, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçu yönünden şikayetçinin beyanını doğrular nitelikte bir tanığın olmaması, var olan tek tanığa da kolluk araştırmasına rağmen ulaşılamaması gerekçesiyle sanığın delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.