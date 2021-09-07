Adalet Bakanlığı’nın kitap kampanyasında büyük rakam

Yeni akit Ankara

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ‘Bir Kitap, Bir Umut’ sloganıyla 31 Mayıs’ta Türkiye genelinde başlattığı Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası tamamlandı. Ceza infaz kurumundaki tutuklu ve hükümlülere okuma alışkanlığı kazandırmak, farkındalık oluşturmak ve topluma entegrasyonlarını sağlamak amacıyla düzenlenen kitap bağışı kampanyasına vatandaşlar ve yayınevleri yoğun ilgi gösterdi.

Kampanya süresince Türkiye genelindeki adliyelerde açılan 216 stantta ve Ankara Adalet Sarayı, Ankara Batı Adalet Sarayı, İstanbul Bakırköy Adalet Sarayı, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı, İstanbul Adalet Sarayı Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Yerleşkesi, İzmir Bayraklı Adalet Sarayı, İzmir Karşıyaka Adalet Sarayına yerleştirilen kitap kumbaralarında 231 bin 627 kitap toplandı. Adalet Bakanı Gül’ün de Türk ve dünya klasiklerinden oluşan birçok eseri bağışladığı kampanyaya vatandaşlar da kargoyla kitap göndererek de destek oldu.

Bağışlanan kitaplar, hükümlü ve tutuklular için yayın sayısı yetersiz olan ve yeni açılan ceza infaz kurumlarındaki kütüphanelere gönderilecek. Adalet Bakanı Gül, kampanyaya ilişkin kitap okuma becerisi ve alışkanlığının iyi hal uygulamasında değerlendirildiğini, en iyi dostun kitaplar olduğunu belirterek, “Kitabın, kitapla buluşmanın insanın topluma, insanı kendisine yaklaştıracağına, barıştıracağına, toplumla bütünleştireceğine olan inancımızda bu kampanyayı çok önemli buluyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.