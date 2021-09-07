  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Başörtüsü nedeniyle öğretmenlikten atılmıştı şimdi şube müdürü oldu!

‘Taliban’a ölüm’ diyerek toplandılar! Türkiye’nin dost ülkesi hedefte

Yunan medyasının son iddiası olay oldu: Türk SİHA'sı az kalsın helikopterimizi düşürüyordu

Taliban’a karşı yeniden savaş başlattı! Nerede olduğunu resmen duyurdu

Sağlık Bakanı kötü haberi duyurdu! 'Mu' varyantı Türkiye'de

Herkesi ilgilendiriyor! Taahhütlü aboneliklerin cayma bedeli ödenmeyecek

Laikçiler, Kemalistler, solcular suspus! 'Taliban' diye tepinenler Gine’de suçüstü oldu

Uzayla alakalı özel bulgular var! Dünya Türkiye’deki bu gizemi konuşuyor: Zerzevan Kalesi

Kılıçdaroğlu'nun sözleri İYİ Partilileri kızdırdı! "Bize sordunuz mu?"

TURKOVAC aşısından sonunda güzel haber! geldi!
Cumhurbaşkanı Tatar'dan Türkiye açıklaması: Kimsenin gücü yetmez
Türkiye ile Mısır arasında yeni dönem!
Taliban'dan 'hükümet' açıklaması
İran'da son korona bilançosu açıklandı
Aktüel Adalet Bakanlığı’nın kitap kampanyasında büyük rakam
Aktüel

Adalet Bakanlığı’nın kitap kampanyasında büyük rakam

Ceza infaz kurumundaki tutuklu ve hükümlülere okuma alışkanlığı kazandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Adalet Bakanlığınca Türkiye genelinde düzenlenen Kitap Bağış Kampanyasına 231 bin 627 kitap bağışı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 15:28:00 -
Adalet Bakanlığı’nın kitap kampanyasında büyük rakam

 Yeni akit  Ankara 

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ‘Bir Kitap, Bir Umut’ sloganıyla 31 Mayıs’ta Türkiye genelinde başlattığı Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası tamamlandı. Ceza infaz kurumundaki tutuklu ve hükümlülere okuma alışkanlığı kazandırmak, farkındalık oluşturmak ve topluma entegrasyonlarını sağlamak amacıyla düzenlenen kitap bağışı kampanyasına vatandaşlar ve yayınevleri yoğun ilgi gösterdi.

Kampanya süresince Türkiye genelindeki adliyelerde açılan 216 stantta ve Ankara Adalet Sarayı, Ankara Batı Adalet Sarayı, İstanbul Bakırköy Adalet Sarayı, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı, İstanbul Adalet Sarayı Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Yerleşkesi, İzmir Bayraklı Adalet Sarayı, İzmir Karşıyaka Adalet Sarayına yerleştirilen kitap kumbaralarında 231 bin 627 kitap toplandı. Adalet Bakanı Gül’ün de Türk ve dünya klasiklerinden oluşan birçok eseri bağışladığı kampanyaya vatandaşlar da kargoyla kitap göndererek de destek oldu.

Bağışlanan kitaplar, hükümlü ve tutuklular için yayın sayısı yetersiz olan ve yeni açılan ceza infaz kurumlarındaki kütüphanelere gönderilecek. Adalet Bakanı Gül, kampanyaya ilişkin kitap okuma becerisi ve alışkanlığının iyi hal uygulamasında değerlendirildiğini, en iyi dostun kitaplar olduğunu belirterek, “Kitabın, kitapla buluşmanın insanın topluma, insanı kendisine yaklaştıracağına, barıştıracağına, toplumla bütünleştireceğine olan inancımızda bu kampanyayı çok önemli buluyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay