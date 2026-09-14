Adalet Bakanlığından ahlaksızlara büyük darbe! 81 ildeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi

Adalet Bakanlığından 81 ildeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına talimat gönderildi.

Talimatta çocukları ve gençleri cinsiyetsizleştirmeye teşvik ettiği değerlendirilen faaliyetlerin arkasındaki amaç ve kullanılan yöntemlerin araştırılması, çeşitli suçlarla bağlantı tespit edilmesi hâlinde ise derhal adli işlem başlatılması istendi.

Bakan Gürlek duyurdu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Ailenin, Gençlerin ve Toplumun Genel Ahlaka Aykırı ve Olumsuz Etkileyen İçerik ve Oluşumlardan Korunması” başlıklı genelgenin 81 ilde bulunan 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini duyurdu.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu 2026-2035 Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu doğrultusunda aileyi, çocukları ve gençleri istismar, müstehcenlik, suç ve zararlı içeriklerden korumaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.