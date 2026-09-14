  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yapmadan önce bir kez daha düşünün! Yargıtay’dan emsal montaj fotoğraf kararı Bakan talimatı verdi: Operasyon başlatıldı, 1008 kişi gözaltına alındı FETÖ’cü subaydan 15 Temmuz itirafları! “Erdoğan’ın konutuna yönelik saldırıda yer aldım” LGBT operasyonlarına sessiz kalanların gözdesi Amor dehşete düştü! Bakın sebebi ne? Bir izmarit, bir boya parçası! Yılların düğümünü küçük izler çözdü Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş hamle! Gözaltı talimatı verildi Laikçiler böyle sömürülüyor! 30 bini bas, ‘Atatürk!!!’ düğüne gelsin “Sokaklar güvende” operasyonu! Adalet Bakanı Gürlek’ten açıklama geldi Rusya köşeye sıkıştı, Türkiye için geri adım attı: Resmen kaldırdı Beştepe’den Bülent Arınç’a çok sert tepki: “Nikah kürsüsü siyaset meydanı değildir”
Gündem Adalet Bakanlığından ahlaksızlara büyük darbe! 81 ildeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi
Gündem

Adalet Bakanlığından ahlaksızlara büyük darbe! 81 ildeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Adalet Bakanlığından ahlaksızlara büyük darbe! 81 ildeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi

Adalet Bakanlığından 81 ildeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına talimatta çocukları ve gençleri cinsiyetsizleştirmeye teşvik ettiği değerlendirilen faaliyetlerin arkasındaki amaç ve kullanılan yöntemlerin araştırılması, çeşitli suçlarla bağlantı tespit edilmesi hâlinde ise derhal adli işlem başlatılması istendi.

Adalet Bakanlığından 81 ildeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına talimat gönderildi.

Talimatta çocukları ve gençleri cinsiyetsizleştirmeye teşvik ettiği değerlendirilen faaliyetlerin arkasındaki amaç ve kullanılan yöntemlerin araştırılması, çeşitli suçlarla bağlantı tespit edilmesi hâlinde ise derhal adli işlem başlatılması istendi.

 

Bakan Gürlek duyurdu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Ailenin, Gençlerin ve Toplumun Genel Ahlaka Aykırı ve Olumsuz Etkileyen İçerik ve Oluşumlardan Korunması” başlıklı genelgenin 81 ilde bulunan 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini duyurdu.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu 2026-2035 Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu doğrultusunda aileyi, çocukları ve gençleri istismar, müstehcenlik, suç ve zararlı içeriklerden korumaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Bakan Gürlek Kurtlar Vadisi operasyonunu başlattı!
Bakan Gürlek Kurtlar Vadisi operasyonunu başlattı!

Gündem

Bakan Gürlek Kurtlar Vadisi operasyonunu başlattı!

"Sokaklar güvende" operasyonu! Adalet Bakanı Gürlek’ten açıklama geldi
“Sokaklar güvende” operasyonu! Adalet Bakanı Gürlek’ten açıklama geldi

Gündem

“Sokaklar güvende” operasyonu! Adalet Bakanı Gürlek’ten açıklama geldi

Bakan Gürlek’ten 81 ile kritik talimat: Gereken adli işlemi derhal başlatın
Bakan Gürlek’ten 81 ile kritik talimat: Gereken adli işlemi derhal başlatın

Gündem

Bakan Gürlek’ten 81 ile kritik talimat: Gereken adli işlemi derhal başlatın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

misafir

Bak iş iyi iş, iyi yaptılar, aman kurunun yanında yaş olanıda yakmasınlar malum, bakan imralıda inşaat yok derken hemde adalet bakanı, 1 ay sonra , 1 ay içinde villayı nasıl kondurdular diye kimse sormuyorsa, kimse devlete zaten güvenmiyorsur. Konuşurkende yalan söylemesin.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23