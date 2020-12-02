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Gündem Adalet Bakanlığı Zabıt Kâtibi alımları ne zaman?
Gündem

Adalet Bakanlığı Zabıt Kâtibi alımları ne zaman?

Adalet Bakanlığında zabıt kâtibi olmak isteyenler tarafından zabıt kâtibi alım süreci merak konusu oldu. Peki, zabıt kâtibi alımları ne zaman yapılacak? Zabıt kâtibi alım ilanlarını yakından takip eden ve bakanlığın ilgili kadrolarında çalışmak isteyenler için detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-02 16:25:00 -
Adalet Bakanlığı Zabıt Kâtibi alımları ne zaman?

Zabıt kâtibi alımları da Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir. En son zabıt kâtibi alımları 2018 yılında 12 bin kişi alınarak gerçekleştirilmişti. Adalet Bakanlığı'nın yaptığı alımların 3 bini ise zabıt kâtibi kadrosu olmuştu. Zabıt kâtibi olmak isteyen vatandaşların 2020 KPSS Ön Lisans'tan en az 70 puan alınması gerekmektedir.

Zabıt Kâtibi alımı ne zaman yapılacak?

Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanmış zabıt kâtibi alım ilanı henüz duyurulmadı. Ancak Adalet Bakanı Gül, Strateji ve Bütçe ile Maliye'den onay aldıkça ilana çıkacağız ifadelerini kullanmıştı.

Zabıt kâtibi adaylarının uygulama sınavında, verilen metne uyarak, yanlışsız olarak en az doksan kelime yazmaları gerekmektedir. Uygulamalı sınavda başarılı olanlardan en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak Adalet Bakanlığına alınacak zabıt kâtibi kadro sayısının 3 katı kadar aday sözlü sınava alınıyor. Sözlü sınavdan sonra sonuçlar ilan ediliyor.

 

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