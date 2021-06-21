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Ekonomi Adalet Bakanlığı sözleşmeli 23 personel alacak
Ekonomi

Adalet Bakanlığı sözleşmeli 23 personel alacak

Adalet Bakanlığı, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6’ncı maddesi ile 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesi uyarınca sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 25 (yirmibeş) sözleşmeli bilişim personeli alacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-21 14:11:00 -
Adalet Bakanlığı sözleşmeli 23 personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre adaylar  başvurularını  28/06/2021-12/07/2021  tarihleri  arasında  saat  23:59:59’a  kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak,  e-Devlet  üzerinde  belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular  için  gerekli  koşullar,  istenilen  belgeler,  sınav  süreci  ile  ilgili  diğer  bilgiler Bakanlığımız internet adresinde www.adalet.gov.tr yer almaktadır.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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