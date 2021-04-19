Adalet Bakanlığı sözleşmeli 23 mütercim-tercüman alacak
Adalet Bakanlığı, merkez teşkilâtında çalıştırılmak üzere 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak suretiyle, 10 İngilizce, 8 Fransızca ve 5 Almanca dilinde mütercim-tercüman alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre adaylar başvurularını 19/04/2021-03/05/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
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