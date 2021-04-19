  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Adalet Bakanlığı sözleşmeli 23 mütercim-tercüman alacak
Ekonomi

Adalet Bakanlığı sözleşmeli 23 mütercim-tercüman alacak

Adalet Bakanlığı, merkez teşkilâtında çalıştırılmak üzere 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak suretiyle, 10 İngilizce, 8 Fransızca ve 5 Almanca dilinde mütercim-tercüman alacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 13:12:00 -
Adalet Bakanlığı sözleşmeli 23 mütercim-tercüman alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre adaylar  başvurularını  19/04/2021-03/05/2021  tarihleri  arasında  saat  23:59:59’a  kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak,  e-Devlet  üzerinde  belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dr. Ali Edizer'in 128 milyar dolar paylaşımı malum çevreleri kudurttu!
Gündem

Dr. Ali Edizer'in 128 milyar dolar paylaşımı malum çevreleri kudurttu!

'128 milyar dolar nerede' provokasyonuna ilişkin değerlendirmede bulunan Dr. Ali Edizer'in paylaşımı, malum çevreleri kudurttu. Mesajı üzeri..
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili kulisleri hareketlendirecek iddia: O isim aday olmayı çok istiyor
Siyaset

Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili kulisleri hareketlendirecek iddia: O isim aday olmayı çok istiyor

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kimin olacağı merakla beklenirken İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in aday olmak istediği öne sürüldü...
Rusya'dan bir karar daha! Çekiliyor
Dünya

Rusya'dan bir karar daha! Çekiliyor

Rusya, 2025 yılında Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) projesinden ayrılacağını duyurdu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay