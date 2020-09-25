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Aktüel Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: "289 darbe davasının 276'sı karara bağlanmıştır, 4 bin 134 kişi hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir."
Aktüel

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: "289 darbe davasının 276'sı karara bağlanmıştır, 4 bin 134 kişi hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir."

Yeniakit Publisher
2020-09-25 11:29:06 -
Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: "289 darbe davasının 276'sı karara bağlanmıştır, 4 bin 134 kişi hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir."
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