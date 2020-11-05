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Ekonomi Adalet Bakanlığı sınavları ne zaman? Adli yargı idari yargı avukat alım sınav tarihi
Ekonomi

Adalet Bakanlığı sınavları ne zaman? Adli yargı idari yargı avukat alım sınav tarihi

Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere yazılı, sözlü ve mülakat sınavı ile 9-5 dereceli kadrolara; bin adlî yargı hâkim ve savcı adayı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı ve 100 idari yargı hakim adayı alımı yapılacak. Peki Adalet Bakanlığı sınavı ne zaman? İşte Adalet Bakanlığı adli yargı, idari yargı ve avukat alım sınav tarihi.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 08:01:00 -
Adalet Bakanlığı sınavları ne zaman? Adli yargı idari yargı avukat alım sınav tarihi

Adalet Bakanlığı ihtiyaçlar doğrultusunda adli yargı, idari yargı ve avukat alımı yapacak. Adalet Bakanlığı adli yargı, idari yargı ve avukat alım başvuruları, 1-8 Ekim 2020 tarihleri arasında yapıldı. Adalet Bakanlığı sınavları Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21-22 Kasım 2020 tarihlerinde, aşağıda belirtilen sınav merkezlerinde dört oturumda yapılacaktır.

Adalet Bakanlığı sınavı saat kaçta başlayacak?

Sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1. Oturumu, 21 Kasım 2020 tarihinde saat 10.15’te yapılacaktır. Adayların, sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Ortak Alan Bilgisi Oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Adalet Bakanlığı alım ilanları için tıklayın.

Adalet Bakanlığı sınav sonuçları adli yargı idari yargı avukat yeniden değerlendirme sonuçları

Öte yandan Adalet Bakanlığı sınav sonuçları adli yargı idari yargı avukat yeniden değerlendirme sonuçları ÖSYM sonuç sayfasından açıklandı.

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