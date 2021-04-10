Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı 2021 sonuçları açıklandı mı? Sorusu araştırılıyor. Adalet Bakanlığı CTE personel alımı başvuruları geçtiğimiz günlerde alındı. Adalet Bakanlığı CTE sonuçları ne zaman açıklanacak?
Binlerce vatandaşın müracaat ettiği Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulamaları sürüyor. Başvuruları 12 Mart tarihinde sona eren CTE İKM Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları kurumun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?
Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları heyecanla bekleniyor. 12 Mart tarihinde başvurular tamamlandı. Şimdi ise gözler CTE İKM başvuru sonuçlarına çevrildi. Ancak Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri belli olunca detaylar haberde yer alacak. Sözlü sınava, ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday çağrılacaktır.