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Aktüel Adalet Bakanlığı noterlik başvurusu Adalet Bakanlığı münhal noterlik ilanları
Aktüel

Adalet Bakanlığı noterlik başvurusu Adalet Bakanlığı münhal noterlik ilanları

Adalet Bakanlığı noter atamaları son dakika haberleri araştırılıyor. Adalet Bakanlığı noter alımı ilanları ne zaman yayınlanacağı merak ediliyordu. Adalet Bakanlığı Resmi Gazete ilanı ile münhal noterliklere atama ilanı yayınladı. Peki hangi noterliklere atama yapılacak? Adalet Bakanlığı hangi noter atamaları var? Adalet Bakanlığı münhal noterliklik başvuruları ne zaman? İşte Adalet Bakanlığı münhal noterlik ilanları başvuru tarihi ve şartları…

Yeniakit Publisher
2020-12-29 08:44:00 - 2020-12-29 08:45:28
Adalet Bakanlığı noterlik başvurusu Adalet Bakanlığı münhal noterlik ilanları

Adalet Bakanlığı münhal noterlik ilanı yayınladı. 1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince birinci sınıf noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Adalet Bakanlığına www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Adalet Bakanlığı münhal noterlik ilanları başvuru tarihi

2019 yılı gayri safi geliri 1.361.689,18.-TL olan Kahramankazan Birinci Noterliği 27.02.2021 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince birinci sınıf ve ikinci sınıf noterlerden   bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza, www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Noterlik atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur.

Resmi Gazete Adalet Bakanlığı noter ilan detayları için tıklayın

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