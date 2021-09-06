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Aktüel Adalet Bakanlığı mühendis alacak
Aktüel

Adalet Bakanlığı mühendis alacak

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 2020 KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 18 Mühendis pozisyonuna sözleşmeli personel alacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 13:53:00 -
Adalet Bakanlığı mühendis alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar başvurularını 13/09/2021-24/09/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Adalet Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Bakanlığın internet adresinde www.adalet.gov.tr yer almaktadır. Ayrıca adaylar sınava ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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