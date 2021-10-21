Adalet Bakanlığı hakim savcı sınavı ne zaman yapılacak 2021? Hakim savcı sınavı nerede yapılacak?

2021 hakim savcı alımları sınavı duyurusu yayınlandı. Adalet Bakanlığınca bin hakim ve savcı adayı alımına ilişkin yapılacak sınavın şartları belli oldu. İşte, Adalet Bakanlığı 1000 hakim ve savcı adayı alımında son gelişmeler...

Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı Hakimlik savcılık sınavı, başvuru-sınav tarihleri bilgileri açıklandı. Toplamda 1000 hakim savcı personel alımı yapacak Adalet Bakanlığı, sınav ve başvuru şartlarına yönelik açıklama yayınladı. Peki, 2021 hakim savcılık sınavı ne zaman yapılacak?

Hakim savcılık sınavı nerede yapılacak?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 25-26 Aralık'ta yapılacak sınav, Ankara'da Çankaya, İstanbul'da Kadıköy, Maltepe, Ataşehir, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane ve Sarıyer ile İzmir'de Karşıyaka, Bornova ve Çiğli sınav merkezlerinde 4 oturumda gerçekleştirilecek. Adayların sınav yapılacak binalara girişi, sınav başlama saatlerinden 15 dakika önce tamamlanacak.

Hakim savcı alım başvurusu ne zaman 2021?

Hakim savcı adayı olmak isteyen adaylar başvurularını, 2-10 Kasım arasında bireysel olarak internet aracılığıyla T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak ya da diledikleri bir başvuru merkezinden yapabilecek. Posta yoluyla başvuru alınmayacak.

Hakim savcı alım şartları neler?

Sınava başvuru yapacak adaylarda, Türk vatandaşı olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak, avukatlıktan hakim savcılığa geçmek isteyenler için ise 45 yaşını doldurmamış olmak şartı aranacak.

Adayların ayrıca, kamu haklarından yasaklı olmamaları, erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmaması ve taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamaları gerekecek. 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını (doğum tarihi 01.01.1983 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak,

Avukatlık mesleğinden alınacak adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı için; yazılı yarışma sınav tarihi itibariyle avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak ile, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını (doğum tarihi 01.01.1973 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak,

c) Adlî yargı – avukatlık adlî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye‘deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak.